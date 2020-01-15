2019 yılı konut satış rakamları belli oldu

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24.7 düzeyine çıktı. Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 512 bin, ikinci el konut satışı ise 837 bin adet olarak gerçekleşti ve böylece ilk el konut satış oranı yüzde 37.9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62.1 oldu.



Konut satışlarında 2019 yılında, İstanbul 238 bin konut satışı ve yüzde 17.6 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 bin konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 79 bin konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 185 konut ile Ardahan'da oldu.



İpotekli konut satışları 2019 Aralık ayında 50 bin 278 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 47.7 artarak 202 bin adete çıktı. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 603.4 artarak 50 bin adete yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24.9 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları Aralık ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 152 bin adete çıktı.



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.0 artarak 75 bin adete çıktı ve toplam konut satışları içinde payı yüzde 37.4 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 89 artarak, 127 bin adete yükseldi.

Yabancılara 2019 yılı Aralık ayında 5 bin 298 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları yılında yüzde 14.7 arttı ve ilk sırayı 21 bin konut ile İstanbul, ikinci sırayı 9 bin konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 3 bin konut satışı ile Ankara ve 2 bin konut satışı ile Bursa izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 5 bin adete çıktı. Irak vatandaşları 2019 yılında Türkiye'den 7 596 konut satın aldı. Irak'ı 5 423 konut ile İran, 2 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 191 konut ile Afganistan izledi. Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 763 konut ile İran, 362 konut ile Rusya Federasyonu ve 312 konut ile Afganistan izledi.

Türkiye genelinde 2019 yılında, erkekler yüzde 57.5 pay ile 775 bin 653, kadınlar yüzde 31.2 pay ile 420 bin 276 konut sahibi olurken, yüzde 1.8 pay ile 24 bin 141 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

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