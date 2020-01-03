2019'da dünyada en çok para kaybeden isim belli oldu

Bıraktığımız yılda dünyada servetinden en fazla para kaydeben isim Wall Street Journal gazetesinin patronu Murdoch olurken beraberinde Amazon'un patronu Bezos geldi.

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2019'da servetinden en çok Murdoch ve Bezos kaybetti. 

Business Insider'da yer alan habere göre Wall Street Journal gazetesinin de sahibi olan Murdoch’in serveti 10,2 milyar dolar düşüşle 7.8 milyar dolara geriledi.

Murdoch’in servetinin bu denli erimesinin sebebi Fox'un Disney’e satışından elde ettiği geliri 6 çocuğu arasında bölüştürmesi olarak gösteriliyor.

Murdoch'tan sonra en fazla para kaybeden isim Amazon'un patronu Jeff Bezos oldu. Bezos geçen yıl eşi Mackenzie Bezos'tan boşanmış ve karşılıklı anlaşmanın sonucu olarak eşine 35 milyar dolar ödemişti.

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