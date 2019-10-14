Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 bütçesi, aynı zamanda bir reform özelliği taşıyacak.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, yeni bütçeleme sistemiyle, bu yıl idare performans programları, önümüzdeki sene ise tüm bütçe, Program Bütçe'ye uygun olarak hazırlanarak uygulanacak. Program Bütçe'nin en önemli özelliği, kamu hizmetlerinin aksayan yönlerinin ortaya konulması ve vatandaşların ödediği verginin ne nerede ve nasıl kullanıldığını denetleyebilmesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bütçenin hazırlanmasına ilişkin değişikliği de beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanunu teklifini inceleyerek nihai hale getirmişti. Dinamik bir sistem

2020 bütçesi ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulacak. En geç 17 Ekim'e kadar TBMM Başkanlığı'na gönderilecek bütçe tasarısı daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kamu kurumlarının hesaplarının komisyon görüşmelerinin kasımda tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu'na gönderilecek olan bütçe, milletvekillerince oylanacak. Yeni bütçe Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

2020 bütçesi ile program esaslı bütçeye geçiş başlayacak. Program Bütçe, günün ihtiyaçlarına göre değişen, dinamik bir bütçeleme sistemi. Bu sistemle kamu hizmetlerinin aksayan yönlerinin ortaya konulmasının yanı sıra vatandaşların ödediği verginin ne için, nerede ve nasıl kullanıldığını denetleyebilmesi öngörülüyor. Performans göstergeleri aracılığıyla bütçede belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kamuoyunun bilgisine sunacak olan yeni sistemle kamu kaynaklarıni dağıtırken topluma sunulan hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği gösterilebilecek.