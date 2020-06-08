2020 konut kredisi destek paketlerinde aylık ödeme ne kadar (Konut kredi hesaplama)

Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile yeni kredi paketleri hazırladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi olarak duyurulan paket, orta gelir grubunun ev sahibi yapacak ucuz konut kredisinden, yerli otomobil alımına pek çok maddeyi içeren 4 yeni paket halinde sunuldu. Kamu bankalarının öncülüğünde 1 Haziran’da açıklanan kredi paketi ile normalleşme sürecine geçişte tüketicilerin uygun şartlardan yararlanarak kredi kullanabilmesi hedefleniyor.



*** Konutta örnek ödeme tabloları (200 bin TL kredi için)



- Sıfır konut için 200 bin TL kredi çeken tüketiciler, 15 yıl vade için ilk 1 yılı geri ödemesiz seçeneği kullandıklarında, kalan 14 yıl boyunca aylık yüzde 0.64'ten 1.946,47 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 337.417,41 TL olacak.



- İkinci el konut için 200 bin TL kredi çeken tüketiciler, 15 yıl vade için ilk 1 yılı geri ödemesiz seçeneği kullandıklarında, kalan 14 yıl boyunca aylık yüzde 0.74'ten 2.083,87 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 350.090,21 TL olacak.







*** Otomobilde örnek ödeme tabloları (50 bin TL kredi için)



- Sıfır binek araç için 50 bin TL kredi çeken tüketiciler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi kullandıklarında, yüzde 0.49 faizle 48 ay boyunca aylık 1.198,61 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için 54 ayın sonunda ödenecek toplam tutar ise 57.533,36 TL olacak.



- Sıfır ticari araç için 50 bin TL kredi çeken tüketiciler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi kullandıklarında, yüzde 0.69 faizle 48 ay boyunca aylık 1.266,59 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için 54 ayın sonunda ödenecek toplam tutar ise 60.796,46 TL olacak.



- İkinci el araç için 50 bin TL kredi çeken tüketiciler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi kullandıklarında, yüzde 0.82 faizle 48 ay boyunca aylık 1.311,98 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için 54 ayın sonunda ödenecek toplam tutar ise 62.975,19 TL olacak.







*** Sosyal hayatı destekleme kredisinde örnek ödeme tabloları (10 bin TL kredi için)



- Sosyal hayatı destekleme paketinde 10 bin TL kredi çeken tüketiciler, ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay kredi kullandıklarında, yüzde 0.55 faizle 30 ay boyunca aylık 382 TL ödeyecekler. 10 bin TL kredi için 36 ayın sonunda ödenecek toplam tutar ise 11 bin 452 TL olacak.



- 6 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi çekenler ise aynı faiz oranı üzerinde, ilk ayı ödemesiz 54 ay boyunca 228 TL ödeyecekler. 10 bin TL kredi için 60 ayın sonunda ödenecek toplam tutar ise 12 bin 316 TL olacak.







Tatil kredisi için örnek ödeme tablosu (10 bin lira kredi için)



- Tatil için 10 bin TL kredi çeken tüketiciler, ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay kredi kullandıklarında, yüzde 0.67 faizle 30 ay boyunca aylık 421 TL ödeyecekler. 10 bin TL kredi için 36 ayın sonunda ödenecek toplam tutar ise 11 bin 789 TL olacak.