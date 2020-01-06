2020 Memur ve emekli zamlı maaş ücretleri ne kadar oldu? İşte emekli ve memur zamlı maaşları

2020 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranları..Memur ve memur emeklileri yüzde 1.5 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 5.5 maaş zammı alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ise yüzde 6.5 oldu.

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Enflasyonda 2019 rakamının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu.

Enflasyon geçen yılı yüzde 11,84 düzeyinden tamamladı. Haziran-aralık dönemindeki enflasyon ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yüzde 5 zam alan memur ve memur emeklileri 1,5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam da alacak olan memur ve memur emeklilerinin ocak maaşındaki zam oranı yüzde 5,5 olarak belirlendi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 6,5 oranında zam alacak.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.747 TL’den 4.000 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 2.523 TL’den 2.661 TL’ye yükselmiştir.

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 186 liradan bin 263 TL'ye, en düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.

Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak.

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