2020 Memur ve emekli zammı belli oldu! İşte Emekli ve memur maaş zam oranları

Enflasyonda 2019 rakamının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu.



Enflasyon geçen yılı yüzde 11,84 düzeyinden tamamladı. Haziran-aralık dönemindeki enflasyon ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.



Haziran ayında yüzde 5 zam alan memur ve memur emeklileri 1,5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam da alacak olan memur ve memur emeklilerinin ocak maaşındaki zam oranı yüzde 5,5 olarak belirlendi.



SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 6,5 oranında zam alacak.



Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak.