2020 Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da Ramazan ayında 350 gramlık sade pide 3 liradan satılacak.

DHA 22.04.2020 - 16:04

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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul'da ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

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