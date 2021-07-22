2020 Yaz Olimpiyatları Japonya'ya 26 milyar euroya mal olacak

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrildi.



Organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis, sporcuları bekliyor.



2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.



Oyunlarda, 206 ülke adına ter dökecek 11 binden fazla sporcu, Tokyo'da birbirinden modern tesislerde madalya mücadelesi verecek.



Organizasyonda 36 branşta toplam 339 madalya dağıtılacak.



Turnuvanın ülke dışından seyircisiz düzenlenecek olması nedeniyle Japonya ekonomik olarak bir katkı elde edemeyecek.



Japon ekonomisinde, özellikle yüksek teknoloji, turizm ve hizmet sektörlerindeki eksikliğin 2 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.



Dünya çapındaki sponsorluklar haricinde Japonya’dan 60 şirketin sponsor olduğu Tokyo Olimpiyatları’nda tanıtım stantları kurmak ve partiler düzenlenmek de yasaklandı.



3 milyar dolardan fazla ödenen rekor ücretin ardından bazı şirketler sponsorluktan çekildi.



Tüm bunların Japonya'ya toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.



TOKYO 2020 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

