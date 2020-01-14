2020'nin en çok kazandıran değerli madeni: Rodyum (14 günde yüzde 34 yükseldi)

Dünyanın en değerli madeni olarak bilinen rodyum (fiyatı altından 5 kat pahalı) son olarak bu sabah 8 bin 100 doları aşan ons fiyatıyla 2020'ye de fırtına gibi bir giriş yaptı.

Rodyum 2020'nin ilk 14 gününde yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Buna karşılık altındaki yükseliş dolar bazında yüzde 3'de kaldı. Araçların egzoz emisyon sistemlerinde kullanılan rodyuma talep dünya genelinde emisyon miktarlarının düşürülmeye çalışılmasıyla her geçen gün artıyor. Rodyumun fiyatı son 4 yılda 12 katına çıktı.

GEÇEN YIL DA YÜZDE 150 PRİM YAPTI

Rodyum fiyatları 2019 yılında da yaklaşık yüzde 150 yükselmişti. Paslanmaya karşı dayanıklılığıyla bilinen rodyum mücevher endüstrisi tarafından kullanılsa da talebin yüzde 85'i otomotivden geliyor.

Rodyum, pahalı olduğu için zenginliği temsil eden rodyum bir arzu nesnesi olarak kabul edilir. 1979 yılında ünlü şarkıcı Paul McCartney, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından “en çok satan şarkı yazarı” olduğu için rodyum kaplama bir disk ile ödüllendirilmişti.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR