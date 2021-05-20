2021 Esnafa destek nefes kredisi  başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru şartları nedir?)

Esnafa destek için 50-200 bin TL arasında nefes kredisi verilecek.



NEFES KREDİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen nefes kredisi, kobilere düşük faizli kredi imkanı veriyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. İş kaybı yaşayan esnafa nakit para desteği sağlanacak. 50-200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak.



NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere veriliyor.



NEFES KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Kabine toplantısının ardından yeniden Nefes Kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir tarih vermedi.



Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin ve 5 bin hibe desteği vereceğini de açıklayarak şu ifadelere yer verdi:



‘’Hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.



1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.



2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz’’

PANDEMİ SERVİSİNİN GENÇ NEFERLERİ