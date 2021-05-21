2021 Esnafa destek nefes kredisi kimlere verilecek? (Başvurular ne zaman başlıyor?)

Esnafa destek için 50-200 bin TL arasında nefes kredisi verilecek.



NEFES KREDİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen nefes kredisi, kobilere düşük faizli kredi imkanı veriyor.

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.



NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?



1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.



Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.



İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.



İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.



NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Başvuralar e-Devlet'ten yapılacak ve 25 Mayıs tarihinde başlayarak bir ay sürecek.



PANDEMİ SERVİSİNİN GENÇ NEFERLERİ