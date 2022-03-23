2021 yılı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021'de işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7 iken kadınlarda ise yüzde 14,7 olarak tahmin edildi.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişiye geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2020'ye göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişiye, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile yüzde 45.2'ye yükseldi.

Bu oran erkeklerde yüzde 62,8 iken kadınlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE "MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT" OLDU



TÜİK'in, Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 29,8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" iken işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,8 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.



En yüksek istihdam oranı yüzde 52 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti.

En düşük istihdam oranı ise yüzde 29,9 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" Bölgesi'nde hesaplandı.



En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 57,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 40,6 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" Bölgesi'nde oldu.



İSTİHDAM EDİLENLERİN SEKTÖREL DAĞILIMLARI



İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 52,1 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 0,5 ile "İstanbul" olarak kayıtlara geçti.



Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 40,4 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 37,4 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 37,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.



Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 11,4 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.



İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 71,7 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 35,1 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.



EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İŞSİZLİK



Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi.

Lise altı eğitimlerden mezun olanlarda işsizlik oranı yüzde 11,1, liseden mezun olanlarda yüzde 14,1, mesleki veya teknik liseden mezun olanlarda yüzde 12,9 ve yüksek öğretim mezunu olanlarda ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.