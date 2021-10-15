2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? (Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?)

Her yıl işçi işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelerek işçilerin alacağı maaş tutarını belirliyor.



ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak ancak 2022 yılı için görüşme tarihleri henüz belli değil.



BAKANLIK’TAN AÇIKLAMA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu.

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