2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar, bedelli şartları ne? Bedelli affından kimler yararlanacak?

Bedelli askerlik başvuruları yoklama kaçakları ve bakaya kişilerin de bedelli askerlik sisteminden faydalanabilecek olmasının ardından artmaya başladı. Peki, başvurularda ne kadar ücret alınacak ve kaç gün askerlik yapılacak?



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?



2022 yılında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz dönemde (2021 Temmuz-Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Temmuz ayında memur katsayısı artacağından askerlik bedeli de yükselecek. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı düşünenlerin daha erken başvuru yapmalarında kendileri için fayda var.

Öte yandan yoklama kaçaklarında kaçak olunan yıl oranında bu ücrete ilave olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" ifadelerini kullanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN 2022?



2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.

BAKAYA ASKERLİK NEDİR?



Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' deniyor. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinir.