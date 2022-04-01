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2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gelecek resmi açıklama bekleniyor. 2021 yılında bin 100 TL olarak bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlı şekilde hesaplara yatması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 12:13

2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya alınan bayram ikramiyeleri senede iki kez emekli olan kişilere ödeniyor.

2022 yılı başında asgari ücrete gerçekleştirilen zam ve enflasyon neticesinde emekli bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yapılan asgari ücret zammı ile beraber memurlara da zamlar gelmişken emekliler de primde yükselmeyi bekliyor.

2021'DE 1.100 LİRAYA ÇIKTI

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.

Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis’te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir.

Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİME VERİLİYOR?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor.

Kimler bayram ikramiyesi alıyor? sorusunun yanıtını şu şekilde sıralanabilir;

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

2022 EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Böylelikle 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

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