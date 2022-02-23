2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl artması bekleniyor. Vatandaşlar, 2022 emekli ikramiyesi düzenlemesi için verilecek kararı merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı?

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 14:32

2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İLİŞKİLİ HABERLER

Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde

Emekliye 2 bin TL ikramiye gündemde

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı: İşte masadaki seçenekler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye basıldı: İşte masadaki seçenekler

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam ve emekli maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu.

ikramiyesindeki son durumu kaleme alan Prof. Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılmasının mümkün olabileceğini de söyledi.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...