2022 kıdem tazminatı ne kadar oldu? (Kimler kıdem tazminatı alabilir?)

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatının tavanı, 2021'de 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 10 bin 596 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?



Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.



KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.



Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.



Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.



Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.



Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINA HANGİ ÜCRETLER EKLENEMEZ?