2022 Sakarya TOKİ evleri için başvurular ne zaman sona erecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sakarya Adapazarı ilçesinde gerçekleşen proje kapsamında inşa edilen 293 konut için başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu.

Proje kapsamında 200 adet 2+1 konut, 93 adet 3+1 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ Adapazarı projesinde en düşük konut bedeli 249 bin 765 lira, en yüksek konut bedeli 402 bin 92 lira olarak belirlendi.

2022 SAKARYA TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



17 Ocak günü başlayan başvuru süreci 21 Ocak'ta sona erecek.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 20 Ocak akşamına kadar e- Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. 28 Ocak’ta ise hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekilecek.

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 01 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 09 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecek.