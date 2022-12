Misafirlerine 1 dakikadan kısa sürede araç kiralama deneyimi yaşatmayı hedefleyen Yolcu360, 2022’de, yerel pazardaki başarısını küresel pazara taşıyarak istediği büyüme ivmesini yakaladı. Türkiye’nin en büyük araç kiralama platformu olan Yolcu360, artık küresel pazarda da en iyiler arasında!

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım 2023'te seyahat sektöründe yeni hizmetlerle ve küresel ölçekte araç kiralama ürünüyle tüm dünyada büyümeyi sürdürerek şirketin cirosunu milyar seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



“2022 Yolcu360’ın dünyaya açıldığı yıl oldu”



Araç kiralamayı kolaylaştırarak herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360, 2021’de aldığı 6 milyon dolarlık yatırımla küresel operasyonu büyütme hedefini açıklamıştı. 2022’de bu hedefe uygun adımlar atılarak tüm dünyada küresel araç kiralama firmaları ile entegrasyonlar gerçekleştirildi. 2022 yılı içinde Türkiye dışında 282 şehirde araç kiralama deneyimi yaşatan Yolcu360, global şirket konumuna gelmiş oldu. Umut Yıldırım, bir yıl içinde küresel olarak yüzde 1732 oranında büyüme gerçekleştiğini belirterek, “2021’de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte küresel pazardaki hamlelerimize odaklandık çünkü Türkiye araç kiralama operasyonumuz zaten müthiş bir başarıyla devam ediyor. 2022 Yolcu360’ın dünyaya açıldığı yıl oldu ve 2023 için hedefimiz, dünya araç kiralama pazarının önemli oyuncularından biri haline gelmek” ifadelerini kullandı.



Yolcu360’ın Kurumsal Araç Kiralama Ürünü Yolcu360 Partner 6000 Kurumun Hizmetinde



Yolcu360 2022 yılında, operasyonel başarısını perçinleyerek şirketler ve acenteler için araç kiralamayı çok daha kolay hale getiren B2B (Business to Business) ürünü tarafında anlaşmalı olduğu kurum sayısını rekor seviyeye taşıdı. Umut Yıldırım, B2B operasyonuna dikkat çekerek “Yolcu360 ilk günden beri teknolojiden misafir memnuniyetine kadar pazarın dinamiklerini değiştirmeye odaklandı. Şirketler ve acenteler için de araç kiralamayı kolaylaştırdık” dedi.[BS1]



Yolcu360, 2021 yılında 187 olan anlaşmalı kurumsal müşteri sayısını 2022 yılında 6000’e çıkardı. Acenteler ve kurumsal şirketler, araç havuzlarını Yolcu360 ile oluşturabiliyor ve 7/24 Yolcu360 ayrıcalıklarından yararlanabiliyorlar. Yolcu360 Partner, artık onlarca firmanın pazar yeri yazılımına entegre olan bankacılık uygulamalarının içinde de çözüm ortağı olarak hizmet veriyor.



Misafir mutluluğu takıntısı hedefine ulaştı



Umut Yıldırım, Yolcu360’ın başarısının en önemli bileşeninin kurulduğu günden itibaren [BS2] tutkuyla sahiplendiği misafir mutluluğu takıntısı olduğunun altını çizerek “Misafirlerimizin her açıdan memnun ve koşulsuz mutlu olacakları bir deneyim yaşatarak tavsiye edilen bir firma olmak tüm süreçlerin odak noktasıydı. Bunun içinde teknolojik altyapı da var, misafir etkileşim kalitesi de var. Bu nokta bizim için en üst takıntı seviyesindeydi ve sonuçlara baktığımızda tutkuyla emek veren misafir mutluluğu ekibimizin başardığını görüyoruz” [BS3] ifadelerini kullandı. 2022’de Yolcu360’ın misafir memnuniyet oranı yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yolcu360 uygulamasının 2022 puanı Google Play ve Apple Store üzerinde 4,7 olarak gerçekleşirken, Google Business memnuniyet puanı ise 4,6 oldu.







Yolcu360 için 2022’nin öne çıkanları

· 2022 yılında bir önceki yıla göre %250 büyüme gerçekleştirdi.



· Dünya’nın Lider araç kiralama platformu Yolcu360, 2022’de misafir mutluluğu takıntılı ve ödüllü misafir hizmetleri yaklaşımıyla öne çıktı. 5 üzerinden ortalama 4.8 kullanıcı öneri puanı alarak misafir memnuniyeti konusunda en iyi araç kiralama platformu unvanını taşıyor.



· Yolcu360, Yolcu360 Günleri kampanyası ile bir günde 12.000 misafirine araç kiralama rezervasyonu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.



. Sektördeki en kolay entegrasyon yöntemi ile kurumlara teknolojik alt yapı sundu.



. Acente paneli ürünüyle acentelerin gelirlerini artırdı, 5.000’den fazla acente ile dağıtım kanalı anlaşması imzaladı.



· Tüm çalışanların şirkete ortak olması vizyonuyla kurulan Yolcu360’ın 2021 yılında aldığı çalışanlarıyla ortak olma kararına istinaden, 2022 yılında şirkete katılanlara da hisse dağıtımını gerçekleştirdi.



· Yolcu360, GPTW (Great Place to Work) anketi sonucunda yüzde 87 çalışan memnuniyet oranı ile 2022 En İyi İşverenler listesinde yerini aldı.







Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com ve yolcu360.com/blog adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir

[BS1]...kolaylaştırdık" dedi.

[BS2]itibaren

[BS3]...görüyoruz" ifadelerini kullandı.