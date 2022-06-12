2022’de 1 trilyon liralık israf

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 2022 İsraf Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ediyor. Bunun rakamsal karşılığı 1 trilyon 81 milyar liraya denk düşüyor. Raporda, bir milyonda en fazla üç israfa izin veren ‘Altı Sigma Yönetim Yaklaşımı’ ile yapılan analize göre Türkiye’de 1 milyon işlemde 6 bin 210 israf yapılıyor.

Raporda bu israfla 1 milyon 272 bin konut; her biri 600 yataklı 15 bin 447 hastane; 16 derslikli 163 bin 841 ilkokul ve ortaokul; 218 bin 455 km otoyol 2 milyon 162 bin işletmeye 500’er bin lira kredi verilebileceği bilgisine yer veriliyor.

BÜYÜK SU İSRAFI

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın raporunda Türkiye’de sadece damlaya damlaya akıtan muslukla nedeniyle konuta başına 6 bin lira kaybın olduğuna ve Türkiye’deki konutların yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israfın yaklaşık 11 milyar lira olduğuna işaret ediliyor. Benzer şekilde bir kişinin günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalamasıyla yılda 8 ton su israfına neden olduğu bilgisine yer verilerek nüfusumuzun sadece yüzde 20’sinin bile bunu yapması durumunda toplam kaynak kaybının yaklaşık 13 milyar liraya ulaştığı hesaplanıyor.

15 MİLYAR LİRALIK GIDA İSRAFI

Türkiye’de diğer bir büyük israf alanı gıda. Üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25-30’u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Araştırmalara göre gıda israfının yüzde 42´si evlerde gerçekleşiyor. İsrafın yüzde 39’u üreticiler, yüzde 5’i perakendeciler, yüzde 14’ü de yemek sektöründe oluşuyor. Raporda bu tablonun 2021 yılı sonu itibarıyla maliyetinin 15 milyar doları bulduğu bilgisine yer veriliyor. Ayrıca Türkiye’de en çok kayıp ve israfın yüzde 53 ile sebze ve meyvede olduğuna bunun da maliyetinin 25 milyar lira olduğu tahminine yer veriliyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın raporunda sadece prize boşa takılı fişlerin Türkiye'deki toplam elektriğin yüzde 5'ini tükettiğine ve her ay ortalama 60 milyon liranın boşa harcandığı bilgisine yer veriliyor. Raporda Türkiye’de konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’inin israf edildiğine de dikkat çekiliyor.