2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. TEFE-TÜFE enflasyon verileri toplumun büyük kesimi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. TEMMUZ AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU? Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık %38,21, aylık %3,92oldu