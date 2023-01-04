2023 özel okul zammı belli oldu: Özel okul zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

2023 yılı için özel okul zammı belli oldu. Özel okul zamlarının ne kadar olduğu ise birçok veli tarafından merakla sorgulanmaya başladı. İşte ayrıntılar.



2023 ÖZEL OKUL ZAMMI NE KADAR OLDU?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti.



Bakan Özer, "ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık" diyerek bu kararın ardından da 2023-2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.

ÖZEL OKUL ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?



Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi.



Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.