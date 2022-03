2025'e kadar hedef yüzde 50 kadın çalışan

Vodafone, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik eden projeler geliştirmeye devam ettiğini duyurdu.

Şirketin kadınlara yönelik projeleri ve gelecek hedefleri, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel, Meltem Bakiler Şahin, Ayşegül Arıcan Şeker’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.

Araştırmalara göre, dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması Gayri Safi Milli Hasıla'yı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar tam cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün. Bu veriler, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesine olan ihtiyacı açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor.

Toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasını ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasını ‘akıllı ekonomi modeli’ olarak benimsemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceyle, kadınların güçlenmesine yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



"50-50 KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ GÖZETİYORUZ"



Şirket politika ve stratejilerinde cinsiyet eşitliğini temel aldıklarını belirten Aksoy, "Şirketimizde herkesin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılmasına önem veriyoruz. Bunun için hem şirket içinde hem de şirket dışında pek çok çalışmamız var.

Örneğin, şirket içinde, işe alımlarda aynı pozisyon için aday olan, eşit yetkinlik ve nitelikteki aday havuzunda yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği gözetiyoruz. Üst ve orta yönetimden ayrılan ya da rolü değişen yöneticilerin yerine kadın adayların yerleştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



Aksoy, bugün Vodafone Grubu olarak doğrudan istihdam ettikleri kadın çalışan sayısının tüm dünyada 36 bin 500’ün üzerinde olduğuna değinerek, şunları söyledi:



"Bununla birlikte, global tedarik zincirimiz genelinde yüz binlerce kadına daha dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Türkiye’deki etkimize baktığımızda ise telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30 iken, Vodafone’da bu oran yüzde 44. Orta ve üst düzey pozisyonlarda kadın çalışan oranımız yüzde 41. Bayilerdeki kadın çalışan oranımız yüzde 40. Çağrı merkezlerimizde kadın çalışan oranımız yüzde 72. Bugüne kadar yurtdışına transfer ettiğimiz 169 çalışanımızın yarısı kadın.

Şirket olarak, 2025’e kadar kadınlar için dünyanın en iyi işvereni olmayı, 2030 yılına kadar da yönetimde ve liderlik rollerinde kadın oranının yüzde 40’a çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu global hedefin bir uzantısı olarak, kendimize Türkiye’de de bir hedef belirledik. 2025 yılına kadar şirket genelindeki kadın çalışan oranımızın yüzde 50 olmasını hedefliyoruz."



KADIN ÇALIŞANLARA TAM DESTEK



Toplantıda verilen bilgilere göre, Vodafone’un dünyada ve Türkiye’de kadınların desteklenmesine yönelik pek çok projesi bulunuyor. Örneğin, kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere Vodafone Grubu tarafından 2017’de başlatılan “ReConnect” işe alım programından Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 30 çalışan yararlandı.

Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilen Global Ebeveyn İzni politikasıyla, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlar, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanırken, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda ise haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyor.

Diğer yandan, Vodafone’un Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yayınladığı Ev İçi Şiddet Prosedürü kapsamında, şiddete karşı destek talep etmeleri halinde çalışanlara danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetleri sunuluyor. Şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek izin ve finansal destek verilirken, şiddet mağduru arkadaşına destek olmak isteyen çalışan da 2 güne kadar izin alabiliyor.



KADINLARA EVDEN ÇALIŞMA İMKANI



Vodafone, Müşteri Hizmetleri bünyesinde hayata geçirdiği ve evden çalışma esasına dayalı yeni nesil çalışma sistemiyle, çalışma hayatından bir sebeple uzak kalmış bireylere mekan bağımsız çalışarak gelir elde etme imkânı da sunuyor.

Kişilerin dijital teknolojiler sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışabildiği sistemde, ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencileri önceliklendiriliyor. Vodafone’un bu sistemle istihdam ettiği ev kadını sayısı 270’i aştı.



VAKIF PROJELERİYLE YAKLAŞIK 61 BİN KADINA ULAŞILDI



Türkiye Vodafone Vakfı da kadınların güçlenmesine yönelik projelerini 11 yıldır sürdürüyor. Bu süreçte sırasıyla Teknolojide Kadın Hareketi, Soma’da Önce Kadın, Kırmızı Işık, Girişimcilikte Önce Kadın ve Dijital Benim İşim gibi önemli çalışmalara imza atan Vakıf, bu projelerle 61 bine yakın kadına ulaştı ve toplam 8,7 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Vakfın halihazırda devam etmekte olan Dijital Benim İşim projesiyle, 18 yaş üstü kadınlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde ve dijital ortamda Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri veriliyor.

Bugüne kadar 13 ilde toplam 5 bini aşkın kadına ulaşan proje kapsamında, eğitimlerden mezun olan 63 kadın kursiyer Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam edildi.

Projenin sosyal etki araştırmasına göre, verilen eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım için 5 TL'lik değer yaratıldı. Projeyle, önümüzdeki dönemde 20 ilde toplam 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.



Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2014 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Kırmızı Işık mobil uygulaması da kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olmaya devam ediyor. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan Kırmızı Işık, bugüne kadar toplam 371 bin kez indirildi ve 1.031 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.



"HER ALANDA BEN VARIM" DİYEN KADINLARIN YANINDA



Vodafone, öncüsü olduğu “Ben Varım” hareketiyle, genellikle erkeklerle özdeşleştirilen, erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi ve cinsiyetçi algıyı kırmayı hedefleyerek kadınların kendilerine yakıştırdıkları her alanda ben varım demelerini teşvik ediyor. Bu konuda bir manifesto da yayınlayan şirket, “Her alanda yüzde 100 eşitlik için Ben Varım” anlayışıyla yaptığı çalışmalarla 3 ay gibi kısa bir sürede yüzde 33 “Ben Varım” bilinirlik skoru elde etti.

Diğer yandan, son 10 yıldır Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’na destek veren Vodafone, göğüs ve isim sponsorluğunu içeren bu destekle kadın futboluna yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Vodafone’un son olarak Beşiktaşlı kadın futbolcuların hikâyelerine yer verdiği “Ben Varım” belgeseli, YouTube’da 3,3 milyonu aşkın izlenmeye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, 10’uncu yıl için özel olarak tasarlayıp ürettiği formaların satışından elde edilecek gelirle toplam 200 kız çocuğunun futbol eğitimine katkıda bulunacak.



YATIRIMCISI DAHİL TÜM ÇALIŞANLARI KADINLARDAN OLUŞAN MAĞAZALAR



Vodafone, bayi kanalında da kadın istihdamının artmasını destekliyor. Yatırımcısı dahil tüm çalışanlarının kadınlardan oluştuğu Vodafone’da Kadın Emeği mağazalarıyla, kadınlara gelir fırsatlarını artırma, teknolojiye erişme ve girişimci olma fırsatı sunuyor.

Proje kapsamında halihazırda 9 ilde 13 mağazada toplam 55 kadın istihdam ediliyor. Projeye dahil olmak isteyen kadın yatırımcılardan minimum 1 yıl boyunca sadece kadın personel çalıştırmaları talep edilirken, her yatırımcıya aylık personel başına 1.500 TL'lik sigorta prim desteği sağlanıyor.



TEKNOLOJİDE KADIN İSTİHDAMINA DESTEK



Vodafone, her alanda olduğu gibi teknoloji rollerinde de kadın istihdamını artırmak için çalışıyor. Şirket, teknoloji fonksiyonunda kadın çalışan oranını artırmak amacıyla Teknolojide Kadın Staj Programı’nı ve teknoloji sektöründe satış alanında kariyerini ilerletmek isteyen 4. sınıf kadın öğrenciler için Satışta Kadın Staj Programı’nı hayata geçirdi.

Bu yıl Şubat’ta başlayan staj programlarıyla toplam 74 kişi işe alınırken, bu sayının yüzde 61’i kadın oldu. Diğer yandan, üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlara yönelik Vodafone Discover Genç Yetenek işe alım programı kapsamında teknolojide yüzde 60, toplam işe alımlarda yüzde 50 kadın oranı hedefiyle istihdam çalışmaları yürütülüyor.