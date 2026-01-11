2026 yılının ilk günlerinde enerji rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yenilenebilir enerji alanındaki rekorlara bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Bu kapsamda, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavatsaatle bugüne kadarki en yüksek günlük üretim seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizerek, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.