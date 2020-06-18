2070'te AB nüfusu hem azalacak hem yaşlanacak

Ahmet Bal / ntv.com.tr

Avrupa Komisyonu "Demografik Değişimin Etkisi" konulu bir rapor yayımladı.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin demografik yapısını konu alan rapor aynı zamanda gelecek projeksiyonları da sunuyor.



Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu 446 milyon. Rapora göre 2025 yılına gelindiğinde birliğe yeni ülke katılmazsa toplam nüfus 449 milyona yükselecek. Bu aynı zamanda birlik nüfusunun tepe noktası.

AB NÜFUSU AZALACAK



Avrupa Komisyonu, nüfusun 2030'dan sonra düşeceğini öngörüyor. 2070 yılına gelindiğinde AB'de yaşayanların sayısı yüzde 5 azalarak 424 milyona gerileyecek. Öte yandan AB nüfusu sadece azalmayacak aynı zamanda yaşlanacak.

AB içerisinde toplam nüfusun yıllara göre dağılımı

2020 itibariyle AB'nin ortalama yaşı 43,1 ancak kadın nüfusun ortalama yaşı 45'in üzerinde. 2070 yılında AB'deki ortalama yaşın 49'a yükselmesi bekleniyor.

Nüfusun yüzde 30'u 65 yaşın üstündeki insanlardan oluşacak. 80'in üstündekilerin sayısı ise ikiye katlanarak yüzde 13'e yükselecek. 0-19 yaş arasındaki genç nüfus 12.6 milyon azalacak.

ORTALAMA ÖMÜR ARTIYOR



İngiltere nüfusunun da dahil edildiği 2018 verilerine göre AB'de yaşam beklentisi erkeklerde 78.2, kadınlarda 83.7 olarak hesaplandı. 2070 yılına gelindiğinde ise ortalama yaşam beklentisi erkeklerde 86, kadınlarda ise 90'a yükselecek.

AB'nin ortalama yaş projeksiyonu

Bu rakamlar birlikte bir çalışan nüfus sorununa işaret ediyor. 2019'da 265 milyon olan çalışan nüfusun, 2050'de 230 milyona 2070'te ise 220 milyona düşmesi bekleniyor. Bu rakamlar bütçelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor. Şu anda AB'de 65 yaş üstüne 2.9 çalışan düşüyor ancak 2070'te bu oran 1.7'e düşecek.

AB'NİN NÜFUS ETKİSİ AZALIYOR



Öte yandan dünya üzerindeki AB vatandaşı insanların oranı da gerileyecek. 1960 yılında AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu dünya üzerinde yaşayan insanların yüzde 12'sini oluşturuyordu.

Bu oran 2020'de yüzde 6'ya geriledi. 2070'te ise dünyada yaşayan her 100 insandan sadece dördünün AB vatandaşı olacağı tahmin ediliyor.

Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta da Afrika nüfusu artmaya devam edecek. 2070 yılında Afrika'nın payı yüzde 9'dan yüzde 32'e yükselecek. Aynı şekilde Afrika en genç kıta olmaya devam edecek.



Ayrıca AB ekonomisin dünyadaki yeri de küçülüyor. 2004 yılında dünya ekonomisin yüzde 18.3'ünü AB üyesi ülkeler oluşturuyordu, 2018'de ise bu oran yüzde 14.3'e düştü. Raporda 2070 yılına ilişkin bir tahmin yapılmasa da azalmanın devam edecebileceği ama birliğin dünya ekonomisinde söz sahibi olmaya devam edeceği belirtildi.