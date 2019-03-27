Finansal inovasyon platformu KOOPHub tarafından düzenlenen İstanbul Fintech Week'19, Beşiktaş Stadyumu'nda, 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Dört gün boyunca sürecek etkinlikte, konunun yerli ve yabancı uzmanları finans sektörünün geleceğine ışık tutacak.



25 ülkeden olmak üzere, aralarında Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Fintech Başkanı Conan French, Birleşmiş Milletler Kapsayıcı Finans Programı Yöneticisi Tayland’dan Rajeev Kumar Gupta, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Astana Uluslararası Finans Merkezi Chief Fintech Officer'ı Afiq Johar, küresel fintech girişim sermayesi yatırımcısı Motive Partners’ın Yönetici Ortağı James Dickerson, Oxford Üniversitesi İnternet ve Yapay Zeka Enstitüsü'nden Dr. Nikita Aggarwal, küresel sigorta teknolojisi forumu olan Singapur merkezli The Digital Insurer'ın Direktörü Simon Phipps, Avrupa Bankacılık Federasyonu’ndan Direktör Burçak İnel, İsveç'in önde gelen kitlesel fonlama uygulaması FundedByMe’nin CEO’su Daniel Daboczy, İngiltere merkezli küresel açık bankacılık platformu Token’ın Başkan Yardımcısı Michael O’Loughlin gibi isimlerin bulunduğu 100'ün üzerinde üst düzey konuşmacının yer alacağı etkinlikte; bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ve ödemeler dünyasında 4.0 döneminin yanı sıra Yapay Zekâ, Blockchain, Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri gibi finans dünyasını ilgilendiren yenilikçi teknolojiler tartışılacak.



Yenilikçi teknolojiler, bankacılıktan ödeme altyapılarına, sigortacılıktan sermaye piyasalarına kadar her alanda ezberleri bozuyor. Finans sektörü önünde yeni kapılar açan “açık inovasyon” kavramı, sektörün rekabetçi yapısını da yeni bir düzeye taşıyor. Finansal ekosistem, yeni nesil teknoloji çözümlerinin ve girişimlerinin de etkisiyle yeni bir görünüme bürünürken, değişime uyum sağlayamayan oyuncuların işini zorlaştırıyor. KOOPHub CEO'su Demet Zübeyiroğlu'na göre; önümüzdeki 5-10 yıl içinde finans dünyasının içinde olan herkes, bu değişime ayak uydurmak zorunda kalacak. Türkiye’de güçlü yapısıyla dikkati çeken, başta bankacılık olmak üzere tüm finans sektörü aktörleri, ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için dünyadaki bu gelişmeyi dikkatle izleyecek ve ekosistemlerini bu gelişmelere paralel biçimde dönüştürecekler.

7 SEKTÖR, 25 BAŞLIK, 40 OTURUM, 100'ÜN ÜZERİNDE KONUŞMACI, 1000 KATILIMCI



İstanbul Fintech Week; Türkiye, Fransa, Singapur, İngiltere, ABD, Almanya, Polonya, İrlanda, Kazakistan, İspanya, Portekiz, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Litvanya, Belçika, Hollanda, Tayland, Çin, Lüksemburg ve daha pek çok ülkeden 100’ün üzerinde konuşmacı ile aralarında yatırımcıların, girişimlerin, düzenleyici kuruluşların ve diğer aktörlerin yer aldığı yaklaşık 1000’in üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.



İstanbul Fintech Week kapsamında, finansal hizmetlere ilişkin yenilikçi teknolojiler, Yapay zekâ, Blockchain, Nesnelerin İnterneti, Ekosistem, Kuantum Teknolojileri ve daha pek çok konu başlığı tartışılacak Etkinlikte, 7 ayrı alt sektöre ilişkin gelişmeler 4 ayrı salonda gerçekleştirilecek konuşmalarla toplam 25 başlıkta değerlendirilecek. Dört gün sürecek etkinlikte katılımcılar, 100'ün üzerinde fintech şirketiyle bir araya gelme fırsatı bulacak.



GİRİŞİMCİLER ÜRÜNLERİNİ ANLATACAKLAR



İstanbul Fintech Week’19, kapsamında girişimciler de sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelecekler. Kesintisiz ürün tanıtımlarının yer aldığı bu bölümde, girişimciler ücretsiz olarak sunumlarını yapabilecek ve projelerini yatırımcılara, bankalara, sigorta şirketlerine ve diğer ilgililere anlatma imkânı bulacaklar. Sunum yapabilmek için koophub.com/listing adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.



10 ÜLKEDEN FINTECH OTORİTELERİ KENDİ EKOSİSTEMLERİNİ TANITACAK



KOOPHub'ın uluslararası ortakları Singapur Fintech Birliği ve Belçika’dan B-Hive başta olmak üzere Fransa, Lüksemburg, İngiltere, Kazakistan, Litvanya, Polonya, İrlanda, İspanya, Portekiz, Mauritius ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden fintech otoriteleri kendilerine ayrılan oturumlarda fintech düzenlemelerini, kuluçka programlarını, startup teşviklerini ve ülke uygulamalarını anlatacaklar.



Zirve ile ilgili tüm konuşmacılar, 4 günün programı, kayıt bilgileri ve diğer ayrıntılar istanbulfintechweek.com adresinde yer alıyor.