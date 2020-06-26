26 Haziran 2020 altın fiyatlarında son durum (Anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

ntv.com.tr 26.06.2020 - 07:35
Hafatanın başından bu yana döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan, gram altın, haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başladı.
Altının gram fiyatı 387 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.534 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.760,39 dolar seviyelerinde yer alıyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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