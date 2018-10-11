Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek olan Kalite Kongresi için geri sayım başladı. 'Sürdürülebilir Ortak Gelecek' teması ile 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek kongre iş, bilim, akademi, sanat ve medya dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getirecek.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, EFQM CEO’su Leon Tossaint’in açılış konuşmalarını yapacağı kongrenin bu yılki sanatçı konuğu ise Aktör Halit Ergenç olacak.



İş dünyasının saygın kuruluşu TÜSİAD’ın destek verdiği kongre iki gün sürecek ve 3 bin kişiyi ağırlayacak. Dev organizasyon 26.’sı gerçekleştirilecek, ülkemizin ve iş dünyasının en prestijli ödüllerinden Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni ile son bulacak.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı

BUKET EMİNOĞLU PİLAVCI: UMUTLA YÖNETMEMİZ GEREKEN BİR GELECEK VAR

27 yıldır istikrar ve kararlılıkla düzenlenen Kalite Kongresi’nin sadece ülkemizin değil dünyanın önemli paylaşım platformlarından biri haline geldiğini ifade eden KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, kongrenin KalDer’in dönüşüme liderlik etme vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Buket Eminoğlu Pilavcı, kongre ile ilgili şunları söyledi:

"Şüphesiz hepimiz sürdürülebilir bir ekonomi hedefliyoruz. Bu alanda pek çok yatırım yapıyor, farkındalık yaratıyoruz. Peki attığımız bu adımların doğruluğunu ne kadar tartışıyor ve biliyoruz? Gündem haline getirdiğimiz sürdürülebilirliği başarılı şekilde uygulayabiliyor muyuz? Sorular çok karmaşık ve karşımızda pek çok güçlük var.

Bilgi teknolojilerinde birbiri ardına yaşanan devrimler, dev göç dalgaları, savaşlar, susuzluk, yiyecek kıtlığı, hızla küreselleşen ekonomi daha önce hiç görülmemiş ölçüde birbirimize bağlı olduğumuzu gösteriyor. Fakat insani kalkınma ve çevre ne durumda olursa olsun umutla yönetmemiz gereken uzun bir gelecek var. İşte buu geleceği şekillendirecek paydaşlar ile sınırlı bir dünyanın tüm insanlığa nasıl yeterli olabileceğini tartışacağız. 40’ı aşkın konuşmacının katılacağı sempozyumu, ikinci günün sonunda Türkiye Mükemmellik Ödülleri ile de taçlandıracağız.”



OTURUM BAŞLIKLARI



21. Yüzyılın Ekonomisi, İklimle Kim Oynuyor?, Bilim İnsanı Gibi Düşünmek, Hedefimiz 16 Artı 1, Enerjide Neredeyiz?, Şehrinizi Nasıl Alırsınız?, Geleceğe Taşıyan Teknoloji, Gençler Yapmış, Eğitimin Değişen Yüzü, Yönetim Kadının Hakkıdır, KOBİ’lerde Yönetim Kalitesi ve Kurumsallaşma, Doğanın Geleceği.

KONUŞMACILAR



Ali Gizer (Araştırma ve Sürdürülebilirlik Danışmanı), Ali Eroğlu (TÜRKONFED Başkan Yardımcısı & Koppert İcra Kurulu Başkanı), Ali Kındap (Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü), Atalay Hüryaşar (Girişimci), Aytül Erçil (Vispera Kurucu Ortağı ve CEO’su), Batu Aksoy (TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Turcas Petrol A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi), Buket Eminoğlu Pilavcı (KalDer Yönetiim Kurulu Başkanı), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Cem Seymen (CNNTürk Ekonomi Editörü), Değer Saygın (Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü), Deniz Bayramoğlu (CNNTürk Televizyon Programcısı), Deniz Ataç (TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı), Duygu Yılmaz (BIOLIVE Kurucu Ortağı) Ece Çiftçi (Sosyalben Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı), Emre Alettin Keskin (Hayalgücü Merkezi Kurucusu & Eğitimci),

Engin Ayaz (Atölye Kurucu Ortağı, Tasarım Direktörü), Dr. Erdem Erikçi (Tarla İO Kurucu ve Araştırma Geliştirme Lideri), Erol Bilecik (TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı), Dr. Erkan Tozluyurt (YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Gianluca Mule (EFQM COO’su), Gülin Yücel (Brika, Sürdürülebilirlik Danışmanı), Prof. Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi), Hakan Akben (Stratejik Pazarlama ve Teknoloji Trendleri Danışmanı), Prof. Dr. Hakan Ürey (Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Halit Ergenç (Aktör), Haydar Yenigün (Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü), Prof. Dr. İsmail Çakmak (Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Dr. İzel Levi Coşkun (Mazars Denge CEO’su & Sürdürülebilirlik Elçisi), Kerem Deveci (Deveci Tech Kurucusu), Kıvanç Zaimler (Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı),

Kutluhan Taşkın (TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Vekili), Prof. Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi İklim Bilimci), Leon Tossaint (EFQM CEO’su), Marion Macdonald (Ogilyv, Health & Wellness Global Leader), Meliha Okur (Gazeteci, Yazar, Ekonomist), Mine Ekinci (KODA Genel Koordinatörü), M. Serdar Kuzuloğlu (Trend Avcısı, Bilgi Bulaştırıcısı), Nur Ger (YANINDAYIZ Derneği Başkanı), Prof. Dr. Özgür Demirtaş (Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, Ekonomist), Pelin Rodoplu (UNDP BM Kalkınma Programı Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi), Refik Gülbahar (Denge Kimya Genel Müdür Yardımcısı), Sanem Okttar (KAGİDER Başkanı), Şule Yücebıyık (Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü), Tuğba Ağaçayak (İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı), Tunç Soyer (Seferihisar Belediye Başkanı), Tülin Akın (Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucusu, Sosyal Girişimci), Doç. Ufuk Akçiğit (The University Chicago, Ekonomi Bölümü), Ufuk Tarhan (Fütürist, Ekonomist, Dijital Ajans Başkanı), Umutcan Duman (Evreka CEO’su CO-Founder)