29 Haziran 2020 altın fiyatları (Anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Küresel piyasalarda corona virüs salgınında ikinci dalga endişesiyle dalgalanma yaşanırken yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarında yükseliş hakim.

Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başlayarak 391 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını ise 2.552 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.774,16 dolarda yer alyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.



Uzmanlar, bugün yurt içinde Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederken, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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