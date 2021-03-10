29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 10.03.2021 - 09:49

29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Bakan Selçuk: 2'si kanser 27'i ilacı geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk: 2'si kanser 27'i ilacı geri ödeme listesine aldık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'nın internet sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24'ünün yerli üretim olduğunu belirten Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı" açıklamasını yaptı.

Geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilacın ayrıntılarına ilişkin Selçuk, şu bilgileri verdi:

"1 pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 demans ilacı, 2 enteral beslenme ürünü, 1 hipertansiyon ilacı, 2 immünglobulin, 1 kas gevşetici, 1 göz merhemi, 2 gargara, 2 psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 antibiyotik, 2 soğuk algınlığı ilacı, 2 astım ilacı, 1 tıbbi mama, 2 vitamin."

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