3. çeyrekte yüzde 50 büyüyen Hepsiburada'dan sipariş rekoru

Türkiye'nin global teknoloji borsası Nasdaq'ta işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada 2021'in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Hepsiburada'nın yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla %49,8 artışla 6,5 milyar TL'ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla %54,9 artarak 16,8 Milyar TL olarak gerçekleşti.



AKTİF SATICI %87, ÜRÜN SAYISI %107 ARTTI



Sipariş adedi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada'nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu.



KOBİ'LERE VE EKONOMİYE DESTEK



2021 yılı 3. çeyrek sonuçları, şirketin Türkiye ekonomisine ve KOBİ'lere güçlü desteğini sürdürdüğünü de ortaya koydu. 2020'nin 3. çeyreğinde %57 olan Hepsiburada'nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da, 2021'in 3. çeyreğinde %70'e yükseldi.



Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2'ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi. Bu rakam, pandemi döneminde Hepsiburada'nın yerel işletmeler ve KOBİ'ler için can suyu olmaya devam ettiğinin, Hepsiburada'nın KOBİ'lerle el ele güçlü büyüme trendini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürdüğünün göstergesi oldu.



"YATIRIMLARIMIZ MEYVELERİNİ VERİYOR"



Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 2021 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şöyle konuştu; "Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor.

Rekor sipariş adediyle Hepsiburada'yı 3. çeyrekte yıllık %50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."

