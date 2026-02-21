3 elektronik para kuruluşunun faaliyetleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 ayrı tebliğle üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

Tebliğlerde, Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin 18 Şubat tarihli kararla iptal edildiği belirtildi. Kararların 6593 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındığı ifade edildi.