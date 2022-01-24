3 günlük üretim durdurmanın sanayiye maliyeti 1 milyar dolar

TEİAŞ'tan yapılan açıklama ardından OSB ve diğer sanayi tesislerine belirli tarihlerde elektrik verilemeyeceği öğrenildi.

Organize sanayi bölgeleri ve büyük sanayi tesislerinde salı gününden itibaren üretim, duracak.

Elektrik kısıtlamaları nedeniyle bazı alanlar hariç üretime 3 gün ara verilecek.

İran'ın Türkiye'ye doğalgaz akışını kesmesinin ardından organize sanayi bölgelerine verilen doğalgaz ve elektrikte kısıtlamaya gidileceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda organize sanayi bölgeleriyle büyük sanayi tesislerinden, 3 gün boyunca elektrikte yüzde 90'a varan tasarrufta bulunmaları istendi.

Üretimin durdurulmasına yol açan karar, geniş kapsamlı bir toplantıda değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle bir araya geldi.



Sanayiciler, oluşacak zararı azaltmak için kesintinin tüm şehirlere yayılmasını ve ikişer saatlik dilimlerle bölgelere dağıtılmasını önerdi.

Ancak Bakanlık, kesintilerin bir planlama dahilinde olması gerektiğini vurguladı ve mevcut kararın uygulanacağını belirtti.

3 GÜNLÜK ÜRETİM DURDURMANIN MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR



Karara göre, bazı organize sanayi bölgeleri salı, perşembe, cuma; bazıları ise salı,çarşamba,perşembe günleri üretimi durduracak.

Kısıtlama sürecinde sanayi bölgelerinin elektriği kesilmeyecek. Yani sistemle bağlantıları sürecek. Ancak elektrik, yüzde 90 tasarrufla kullanılacak.

Demir çelik, cam, seramik gibi bazı özel hassasiyeti olan alanlarda üretim azalarak sürecek.

Bazı organize sanayi bölgelerindeki un ve yem tesisleriyle hijyen ürünlerinin üretimi de devam edecek.

Küçük tamir atölyeleri ve fırınlar da üretimi sürdürecek. İlaç, et ve süt ürünleri üreten işletmeler, doğalgaz kesintisinden de muaf olacak.



Sanayide 3 günlük üretim durdurmanın maliyeti, yaklaşık bir milyar dolar olarak hesaplandı.

ÜRETİM DURMASI NEDENİYLE OLUŞACAK ZARAR İÇİN DESTEK PLANLANIYOR

Sanayicilere destek için kademeli tarife nedeniyle yüzde 400'lere varan artışla düzenlenen doğalgaz faturalarına çözüm geliştirilecek.

Üretimin durması nedeniyle ihracat tesliminde bir sıkıntı olması halinde "mücbir sebep" ilan edilerek sanayicilere destek sağlanacak.

