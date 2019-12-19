3 işçi konfederasyonu asgari ücret için ortak açıklama yapacak

3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret icin yarın saat 11.15'te ortak açıklama yapacak.



Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere Türk-İş genel merkezinde buluşacak.



Ortak açıklamayla önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesinde taleplerini duyuracak.

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısında, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaşmıştı



Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.