3. İstanbul Ekonomi Zirvesi gerçekleşti: Hedef 1 milyar dolar iş hacmi

Türkiye’nin en kapsamlı ekonomi organizasyonlarından İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden 500 iş insanının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle düzenlenen zirvenin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de katıldı.

"Yeni dünya düzenine hazır mıyız?” temasıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ‘İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerine Etkisi’ konulu panele ev sahipliği yaptı.



5 Aralık Dünya Kadın Hakları ile aynı günde gerçekleşen zirvede, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Yeşilyurt; sürdürülebilir turizmin öneminden ve bu yaklaşım doğrultusunda önem arz eden eğitim çalışmalarından bahsetti.



TÜRSAB Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı Levent Demirel’in açılış konuşmasıyla başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Sevil Acar moderatörlüğünde gerçekleşen panel; Cape Town International Convention Centre CEO’su Julia May Ellingson, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu ve WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli’nin paylaşımlarıyla yoğun ilgi gördü.



Gala yemeği eşliğinde gerçekleşen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni çerçevesinde, faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayan ve ülkemize katma değer yaratan yenilikçi 20 kişi ve kurum ödüllendirildi.