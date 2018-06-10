Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) elde edilen verilere göre Türkiye'de 3 yıl içinde hurdaya ayrılan araç sayısı 277 bin 835 oldu.



2016, 2017 ve 2018 yılının ilk dört ayını kapsayan verilere göre; İstanbul 71 bin 224 araç ile en fazla hurdaya araç veren şehir görüldü.



İkinci sırada 14 bin 351 araç ile Antalya yer alırken üçüncü sırada 12 bin 821 araç ile İzmir yer aldı. En az araç sıralamasında ise 79 hurda araç ile Hakkari ilk sırada yer alırken ikinci sırada 90 hurda araç ile Ardahan, üçüncü sırada 148 araç ile Bitlis oldu.



Verilere göre; toplamda 2016 yılında 118 bin 628 araç hurdaya ayrılırken, 2018 yılında 118 bin 928 araç, 2018 yılının Ocak Nisan döneminde de 40 bin 928 araç hurdaya verildi.



HURDA TEŞVİKİNİ KAPSAYAN ARAÇLAR

