300 bin KOBİ, çalışan ve ailelerinin sağlığı sigortalanacak

Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile çalışanlar ve ailelerinin daha iyi sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi amacıyla Sigorta Cini ve Demir Sağlık ile bir araya gelen Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun çalışanlarına ve üyelerine özel bir ürün geliştirildi.

İş birliği kapsamında 300 bin üye, 1.5 milyon çalışan ve ailelerinden oluşan Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu üyeleri, "TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sağlık poliçesi çerçevesinde teminat kapsamına alınacak. Kampanyadan yararlanmak için TOBFED üyelerinin Sigorta Cini mağazalarını ziyaret etmeleri ya da web sitesindeki talep formunu doldurup göndermeleri yeterli olacak.



Demir Sağlık’ın özel olarak çıkarttığı TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile TOBFED'lilere özel avantaj ve fırsatlar sunulacak. Sigorta kapsamında kişiler, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene, tetkik ve tedavi olabilecek.

Poliçe aile indirimi, yaştan bağımsız fiyatlar, peşin fiyatına 5 taksit, yenilemede yüzde 20 indirim ve ömür boyu yenileme garantisi gibi fırsatlar sunuyor.

İhtiyaca ve bütçeye uygun farklı plan alternatifleri bulunan TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; ‘yatarak tedavi’, ‘yatarak ve 3 adet ayakta tedavi’ ile ‘yatarak ve 8 adet ayakta tedavi’ paketlerinden oluşuyor. Paket kapsamında iki kişilik aileler için yüzde 2.5, üç kişi ve üstü aileler için ise yüzde 5 indirim uygulanıyor.

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş’de kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olan, 50 yaş ve üstü sigortalılar, ödenen prim oranları yüzde 80’in altında olursa, ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanacak.



Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı-TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş-Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara

TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş konuyla ilgili; “Otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe tüm iş kollarımızda çalışanların “TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile hem kendilerini hem de ailelerini sağlık konusunda desteklemek arzusundayız. Demir Sağlık ve Sigorta Cini işbirliğiyle başlattığımız kampanya ile TOBFED üyelerine özel paket kapsamında pek çok avantaj sunuyoruz. Tüm üyelerimizin aileleri ile birlikte bu kampanyadan faydalanmasını istiyoruz. Çünkü sağlık, her şeyin başında gelir. Arabamız bozulsa masrafını öder yaptırırız ama sağlık konusunda maalesef böyle bir şansımız yok. Hasta olmasak bile düzenli muayenelerimizi yaptırmalıyız. Soğuk havalarda çalışanlar ve kimyasallarla temas eden sektör çalışanlarımız için “TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” büyük bir şans. Sigorta Cini ve Demir Sağlık ile birlikte geliştirdiğimiz ürün ile TOBFED üyelerine pek çok alanda avantaj sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.



Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara, 200’den fazla acente, 1800’den fazla anlaşmalı kurum ağı ve 150.000’den fazla mutlu poliçe sahibi ile Özel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Seyahat Sağlık, Yabancı Sağlık, Acil Sağlık, Kritik Hastalıklar gibi her türlü Sağlık Sigortası ürününde ve ayrıca Hayat Sigortası ürünlerinde uzmanlaşmış olan Demir Sağlık olarak her zaman vatandaşların yanında olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TOBFED Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı tüm TOBFED’lilerin ve ailelerinin kullanabileceğini söyleyen Hodara; uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen kurumlarına ve ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımıza sağlık ve hayat sigortası çözümleri sunmakta olduklarını ve her geçen yıl gerek kurumsal gerek bireysel sigortalı sayısını arttırmakta olduklarını dile getirdi. Yenilenen vizyonu ve imajıyla yapılmayanları yapan, denenmeyenleri deneyen, cesur, dinamik ve sektörde fark yaratan bir şirket olarak büyümeyi sürdürdüklerini ifade eden Viktor Hodara şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde önceliğimiz yine TOBFED örneğinde olduğu gibi ihtiyaç odaklı ürünler çıkarmak ve daha geniş kitlelerin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak olacak.”



Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ise şunları söyledi:

“Sağlık konusu ülkemizde en çok önemsenen fakat aynı zamanda en fazla ihmal edilen bir alan konumunda yer alıyor. Buradan yola çıkarak acenteliğini yaptığımız Demir Sağlık ile özel bir proje hayata geçirdik ve TOBFED üyelerini Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) kapsamına aldık. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ve faydalarını anlatmak için TOBFED gibi 300 bin KOBİ ve 1,5 milyon çalışana sahip bir organizasyonu doğru bir kanal olarak gördük. Sigorta Cini olarak mağazalarımız, web sitemiz ve çağrı merkezimiz üzerinden çoklu kanal yapımızla hizmet veriyoruz. Web sitemiz ve çağrı merkezimiz aracılığıyla 7/24 hizmet verirken fiziki olarak da 19 şehirde 41 mağazamız ile müşterilerimize her kanaldan ulaşıyoruz. Bu özel ürün ile hem KOBİ’lere hem çalışanlara hem de onların ailelerine ulaşabilme fırsatı bulabileceğimize inanıyoruz.”