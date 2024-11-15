32 viraj tarih oldu, 40 dakikalık yol 6 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en zorlu yollarından biri olan 32 virajlarını tarihin tozlu raflarına kaldıran Güzeldere Tüneli’nin Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Güzeldere Geçidi, tarihi İpek Yolu üzerinde yüzyıllar boyunca Urartular, Medler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet ve kültürün etkileşimine sahne olmuş tarihi bir mevki. Nice ticaret kervanları, göçmen milletler ve ordular bu geçitten geçerek tarihin akışını değiştirdi.” ifadelerini kullandı.



GÜZELDERE TÜNELİ VAN-HAKKARİ YÖNÜ HİZMETE AÇILDI



Güzeldere Tüneli’nin Van-Hakkari yönündeki tüpünü açarak tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları, ulaşımı güçleştirirken ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemekteydi. Bugün, bu zorlu coğrafyayı aşarak iki şehrimiz arasındaki bağları daha da güçlendirdiğimiz gibi bölgenin sosyo-ekonomik yapısında da yeni bir çığır açıyoruz. Geçim kaynağı sınır ticareti, hayvancılık ve tarıma dayalı olan bölge insanımızın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlayacağız.” dedi.



HAKKARİ-VAN YÖNÜ İÇİN HEDEF 2025



Bakan Uraloğlu, Van ile Hakkâri illeri arasındaki devlet yolunun Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak’a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından uluslararası ticaret faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek “Bu noktada Bakanlık olarak bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi için yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik ve hayata geçirdik.” şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, yolun 38 kilometrelik kesimini tamamlamanın ve 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli’nin Van-Hakkari yönündeki tüpünü bitirerek hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “İnşallah diğer tüpü de 2025 yılı yazında tamamlayacağız.” dedi.



ULAŞIMIN GÜÇLÜKLE SAĞLANDIĞI YOL KESİMİ BAYPAS EDİLDİ



Van Başkale Güzeldere Geçiti’nde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Tüneli ile geçip güzergahı daha konforlu hale getirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Böylece kış aylarında kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini baypas ederek yüksek bir standarda kavuşturduk. Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan 32 virajları ortadan kaldırdık.” açıklamasında bulundu.



"YILLIK TOPLAM 145,7 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"



Uraloğlu, Van ve Hakkari’yi birbirine daha da yaklaştırdıklarını söyleyerek “Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Böylece projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi’nin ve Van’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.” dedi.



Kışın çetin şartlarının bölge insanının hayatını olumsuz etkilemeyeceğini kaydeden Uraloğlu, “Yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir.” ifadelerini kullandı.

