"Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.



Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.



Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81'e yükseltmiş oldu.



"SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONUNDAN"

MYK Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti.



Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:



"Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları."

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı meslekler şöyle:



Bitim İşlemleri Operatörü



Boyama Operatörü



İplik Bitim İşleri Operatörü



İplik Eğirme Operatörü



Makine Montajcısı



Makine Montajcısı



Metal Kesimci



Metal Kesim Operatörü



Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi



Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü



Motosiklet Bakım Onarımcısı



Motor Testçisi



Otomotiv Boyacısı



Otomotiv Boya Onarımcısı

Otomotiv Kaportacısı



Otomotiv Montajcısı



Otomotiv Prototipçisi



Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı



Ön Terbiye Operatörü



PVC Doğrama Montajcısı



Refrakterci



Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi



Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi



Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi



Tren Makinisti



BELGELİ ÇALIŞAN SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.



MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

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