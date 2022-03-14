3600 ek gösterge için ikinci toplantı 16 Mart'ta

Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı 16 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Haberler - NTV Haber 14.03.2022 - 12:38

3600 ek gösterge için ikinci toplantı 16 Mart'ta

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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, -Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.

3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.

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