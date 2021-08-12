3600 ek gösterge nedir? (Bakan Bilgin’den '3600 ek gösterge' açıklaması)

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerinde taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.

Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" açıklamasını yaptı.

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.



Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.



Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek göstergenin devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri vardır.

Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyorlar.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.