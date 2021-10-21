3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz " açıklamasında bulundu.



Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak düzenlemenin teknik çalışması, 2022’nin Haziran ayına, yasalaşma süreci ise 2022 sonuna yetişecek. Uygulama ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılına yetişecek.



3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinde, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.



Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.



Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda, aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.

MEMURLARIN YÜZDE 90’INI OLUŞTURUYOR



Düzenleme, öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan, 3600’e yükselecek olanların, toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtildi.



