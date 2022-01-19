3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?

Memurlar 3600 ek gösterge çalışmasının sonucunu bekliyor.



Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor.

BU ARTIŞTAN KİMLER YARARLANACAK?

"NTV'ye Sorun" programında 3600 ek gösterge konusuna ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, özetle şunları söyledi:

"Bakanlık şu anda farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Aslında başında söylenen belirli meslek grupları vardı. Polisler, hemşireler, din görevlileri öğretmenler gibi. Yanılmıyorsam bu meslek kategorilerinin dışında da bir düzenleme yapılacak gibi. Henüz daha bunun ayrıntılarına ulaşamadık ama Bakanlık muhtemelen Çalışma Genel Müdürlüğü'nde bir komisyon oluşturdu ve bunlar çalışmalarına devam ediyorlar."

"EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ VE EMEKLİ MAAŞLARI DA ARTACAK"



Belirli gruplara ve meslek kategorilerine eğer 3600 ek gösterge gelirse, bundan hem çalışanlar, memurlar hem de emeklililerin istifade edebileceklerinin altını çizen Prof. Dr. Cem Kılıç, "Kabaca söylüyorum aylıklarda yüzde 20-25'ler civarında bir artışa neden olacağı ifade ediliyor.

Sadece mevcut çalışanların aylıklarında değil, emekli aylıklarında da hatta daha da önemlisi emekli ikramiyelerinde de artışa neden olacak. Özellikle 2000 sonrasında emekli olanlar açısından kaba bir hesapla 3600 ek gösterge sistemi devreye girerse ikramiyelerde 20-25 bin liraya varan bir farklılık ortaya çıkacak" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması tamamlandığında konu sendikalarla da görüşülecek.



Çalışmanın 2022'nin ilk yarısında ise Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

