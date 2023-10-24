4 şirketten biri her yıl buluta 12 milyon dolardan fazla harcıyor

Küresel salgınla hız kazanan dijital dönüşüm, küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ) için de bulut benimsemesini hızlandırdı. Flexera tarafından yayımlanan Bulutun Durumu 2023 raporu, dünya çapındaki KOBİ’lerin iş yüklerinin üçte ikisinin ve verilerinin yüzde 63’ünün genel bulut çözümleri üzerinde yürütüldüğünü ve barındırıldığını gösterdi.



Rapora göre, KOBİ’lerin bulut dönüşümü konusunda karşılaştıkları en önemli zorluk, bulut maliyetlerini yönetmek olarak öne çıktı. Gebze'de yer alan Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren, KOBİ odaklı yeni nesil bulut entegratörü Codit Teknoloji’nin CEO’su Faki Özgür, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.



4 şirketten biri her yıl buluta 12 milyon dolar harcıyor



Bulutun Durumu raporunda, kurumsal şirketlerle KOBİ'lerin bulut maliyetlerine yönelik tahminlere de yer verildi. Verilere göre 4 şirketten yaklaşık birinin her yıl bulut için 12 milyon dolar harcadığı görüldü. Öte yandan aralarında Türkiye’nin de olduğu pazarlarda yürütülen araştırmada, KOBİ’lerin yüzde 39’u 600 bin dolara kadar, yüzde 30’u ise 600 bin dolar ila 1,2 milyon dolar arasında bulut maliyeti raporladı. İşletmeler, özel bulut, genel bulut, hibrit bulut gibi çözümleri benimsedikçe karşılaştıkları en büyük zorluğun ise "artan maliyetler" olduğunu söyledi.



Kur şokları KOBİ’ler için ek maliyetlere sebep oluyor



Dünya çapında yaşanan ekonomik daralma, yüksek enflasyon gibi trendler, bulut harcamalarının artış eğilimini destekliyor. İşletmeler iş süreçlerinin devamlılığının önemini ve verimliliğin şirket başarısındaki rolünü anladıkça bulut harcamaları da artıyor. Ancak bulut ve veri merkezi sağlayıcılarının çoğu yurt dışında konumlandığından ve dolar üzerinden fiyatlama yaptığından, özellikle Türkiye'deki KOBİ'ler, artan bulut maliyetlerini daha çok hissediyor. Hem bulut sunucu, hem de donanım maliyetlerinde kur şoklarının etkisi hissediliyor. İş süreçlerini dijitalleştirmek ve dijital dönüşüm yolculuğunu sürdürmek isteyen KOBİ’ler ise, teknoparklarda konumlanan bulut sağlayıcılarına yöneliyor. Peki yerli bulut entegratörleri, KOBİ’lere ne gibi avantajlar sağlıyor?



KDV avantajı, TL fiyatlandırma, 7/24 destek



Türkiye’deki yerli bulut çözümleri sağlayıcıları, genellikle uçtan uca hizmet kapasitesine sahip oluyor. Bu şirketler, işletmelerin kullandıkları muhasebe yazılımlarından müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemlerine, internet sitelerinden e-posta ağlarına kadar pek çok konuda hizmet verebiliyor. Yerel teknoloji sağlayıcıları ve bulut entegratörleri, işletmelerin kurumsal altyapılarını uçtan uca, hizmet kesintisi olmadan buluta taşıyabiliyor.



Bu şirketlerin Türkiye’de yerleşik olması ve 7/24 destek ve danışmanlık hizmetleri sunması da işletmelerin bulut dönüşümlerini kesintisiz olarak gerçekleştirebilmesi açısından önem taşıyor. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi yasal düzenlemelere de tam uyum sağlanabiliyor.



Uçtan uca hizmetin yanı sıra özellikle teknoparklarda ve Bilişim Vadisi gibi teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren yerli hizmet sağlayıcılar, işletmelere maliyet avantajı da sağlıyor. Teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik devlet desteklerinden yararlanan entegratörler, KDV avantajları sayesinde işletmelere daha az maliyetli ve Türk Lirası üzerinden fiyatlandırılan çözümler sunabiliyor. Kur farkları düşünüldüğünde, TL fiyatlandırma özellikle KOBİ’ler için daha az maliyet anlamına geliyor.



Ayrıca bazı hizmet ve teknoloji sağlayıcılar, veri merkezlerinde kullanılmak üzere yenilenmiş donanım ürünleriyle maliyetleri daha da aşağı çekebiliyor. Daha önce kullanılmış donanımları yeni donanımlarla yükselten ve uzun ömürlü hale getiren teknoloji partnerleri, “refurbished” olarak bilinen sunucu ve network donanımlarıyla işletmelerin yerel ağlarını düşük maliyetlerle kurmasını kolaylaştırıyor.

