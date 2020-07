400 bin havayolu çalışanı işinden olabilir

Corona virüs salgını nedeniyle 400 bin civarında havayolu şirketi çalışanı ya işinden oldu, ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten çıkarılabilecekleri tebliğ edildi.



Havacılık, pandeminin bilet satışlarına sert bir darbe indirmesi ve şirketlerin ellerindeki nakdi tüketmesiyle birlikte çoğu sektörden daha kötü etkilendi.

Tüm dünyada havayolu şirketleri sınırların kapanmasıyla uçuşlarını kesti. Virüs korkusu ve karantina süreleri nedeniyle özellikle uluslararası uçuşlara yönelik seyahat iştahı düştü.



Bloomberg News'in hesaplamalarına göre ​British Airways, Deutsche Lufthansa AG, Emirates Airline ve Qantas Airways Ltd. binlerce işten çıkarma ve ücretsiz izin açıklayan havayolu şirketleri arasında bulunuyor.

ABD'de -50 milyar dolarlık kurtarmanın koşulu olan- işten çıkarma yasağının Eylül'de kaldırılmasının ardından birçok havayolu şirketinin benzer adımlar atması bekleniyor.



Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. ve American Airlines Group Inc. şimdiden 35 binden fazla çalışanını işlerini kaybedebileceklerine ilişkin uyarmış durumda.

Bu üç şirketin toplam iş gücü kaybı yıl sonuna kadar 100 bini bulabilir.



Pilotlar ve kabin ekipleri de, işlerini korumalarına karşın ücret kesintileriyle karşı karşıya kalıyorlar.

VİDEO: UÇAK YOLCULUĞUNDA YENİ KURALLAR