49 bin kişi "Evim" mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var

Kamuoyunda "evim" mağdurları olarak bilinen 21 tasarruf finansman şirketinin kapatılması 49 bini aşkın kişiyi mağdur etti.



Bu kişilerin alacaklarının 764,6 milyon TL olduğu açıklandı.



Dünya gazetesinin haberine göre, TMSF yetkilileri, BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketten hiçbirinin mal varlıklarının, müşterilerin alacaklarını ödemek için yeterli olmadığını belirtti.

MAL VARLIKLARI ORANINDA ALACAKLILARA ÖDEME YAPILACAK



TMSF tarafından, şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin tüm hak, mal ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi uygulandığı kaydedildi.



Verilen bilgilere göre, şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alındı, söz konusu varlıkların paraya çevrilmesi için değerleme çalışmaları başlatıldı.



Çalışmalar sonrasında mal varlıkları oranında alacaklılara ödeme yapılacak.



21 şirketin tasfiye edilerek TMSF'ye devredilmesi sonrasında sektörde 6 firma kaldı.



İntibak süreci devam eden bu firmalara yöneticilerin 4 yıllık üniversite mezunu ve 5 yıl sektör deneyimi gibi koşulları yerine getirmeleri ve bazı hukuki eksiklerini kapatmaları için resmi olarak 6 ay süre verildi.



Sektöre yeni girmek isteyenler içinse 100 milyon lira sermaye şartı bulunuyor.

