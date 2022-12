5,5 milyon TL yatırım alan Kito, ikinci yatırım turuna çıkacak

Son yıllarda doğa ve çevre duyarlılığının artmasıyla birlikte evcil hayvan yetiştirmede kaydedilen artış, hayvan bakımı ve mama endüstrisine yatırımları artırıyor. Son olarak İstanbul merkezli kedi - köpek maması üreticisi Kito, Zeta Investments’tan 5,5 milyon TL yatırım aldığını duyurdu.

Finansman turunu başarıyla tamamlayan girişim, aldığı yatırımla evcil hayvan bakımında teknolojik ve geleneksel yaklaşımları birleştirerek katkısız ve taze ürünler üretmeyi, sağlıklı mama tüketimini hem yerel pazarda hem de globalde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak ilk ihracatını Dubai’ye yapan şirket, ikinci yatırım turunu Aralık 2022 - Ocak 2023 döneminde gerçekleştireceğini açıkladı.



Yatırım süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Kito Kurucu Ortağı Alper Çağdaş, “Evcil hayvan endüstrisinde özellikle gıda için geçerli olan standartlar yeterince iyi değil. Halihazırda işlenmiş köpek ve kedi mamalarında besin değeri olmayan yan ürünlerin kullanılması, hayvanların sağlıksız beslenmesine neden oluyor. Ancak evcil hayvan sahiplerinin de kedi ve köpekleri için en iyisini yapmak istediğini biliyoruz. Bu yüzden 2021’de Karkas Çiftliği işbirliği ile hayata geçirdiğimiz kedi ve köpek maması girişimi Kito’nun yatırım turunu geçtiğimiz günlerde tamamladık. Serkan Ömerbeyoğlu öncülüğünde Zeta Investments’tan aldığımız 5,5 milyon TL’lik yatırımla sağlıklı ve doğal mama üretimimizi artırarak hem yerel pazarda hem de globalde büyümeyi hedefliyoruz” dedi.



İLK İHRACATLARINI DUBAI’YE YAPTILAR, SIRADA DOĞU AVRUPA VAR



Globalde büyüme hedeflerine istinaden ilk ihracatlarını Körfez Arap Ülkeleri (GCC) bölgesine yaptıklarını belirten Alper Çağdaş, “Aldığımız yatırımlarla birlikte hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda Dubai’ye yaptığımız ihracatın haricinde Doğu Avrupa bölgesinde de bir anlaşmaya imza attık. Yeni işbirlikleri yapmak için de diğer Avrupa ülkeleri ile görüşmeye başladık. Kedi ve köpek maması sektörüne getirdiğimiz butik üretim yaklaşımıyla faaliyet alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar hizmet verdiğimiz 2 bin 500 tekil müşterinin sayısını her geçen gün artırmak için çalışıyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı Karkas Çiftliği’nde ürettiğimiz antibiyotik ve GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) içermeyen hammaddelerle insan gıdalarının standardına uygun olarak ürettiğimiz ürünler haricinde her evcil hayvan özeldir mottosuyla geliştirdiğimiz algoritmayla bu deneyimi müşterilerimiz için kişiselleştirilebilir hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.



MAMALARIN FORMÜLLERİNİ VETERİNER AKADEMİSYENLER OLUŞTURUYOR



Geliştirdikleri algoritmalarında evcil köpeklerin tüm karakteristik özelliklerinin aktarılabilmesi sayesinde günlük kaç kalori ya da gram mama tüketmesi gerektiğinin saptanabildiğini aktaran Kito Kurucu Ortağı Cem Üster ise, ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Geleneksel kuru ve konserve mamanın yanı sıra, taze evcil hayvan maması, kurutulmuş doğal çiğneme ürünleri, gıda takviyesi ve kurabiye üretimi yapıyoruz. Ana ürünlerimiz olan taze mama formüllerimizin her biri yürüttüğümüz Ar-Ge projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki beslenme uzmanı profesörler tarafından oluşturuluyor. Bunun yanı sıra biz de var olan tüm ürünlerimizin hepsini belli zaman aralıklarıyla analiz ediyor ve bu ürünleri nasıl iyileştirebileceğimize dair fikir alıyoruz. Ülkemizin değerli akademisyenleri faydalı ürünler üretmemize yardım ederken, sürdürülebilir ve sağlıklı mama konusunda tüketicilerimizi bilgilendirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”



Alper Çağdaş ve Cem Üster

GDO’SUZ MAMALARI AMERIKA’DAKİ TÜKETİCİLERE ULAŞTIRACAK



Türkiye’deki tüketicilerin evcil hayvanların beslenmesi konusunda Avrupa’yı birkaç adım geriden takip ettiğini kaydeden Cem Üster, “Pandemi, insanların evcil hayvanlarıyla olan ilişkisini güçlendirirken, evcil hayvan sahiplerinin sayısının da ciddi bir biçimde yükselmesine kapı araladı. Kito olarak biz de insanların hayvan sahiplenmekle kalmayıp onların sağlıklı beslenmelerini sağlamaları için çeşitli uygulamalar başlattık. Sosyal medya kanallarımız üzerinden hayvan sahiplerini bilgilendirici video serileri yayınlıyoruz ve bu sayede katkı maddesi içermeyen mamaların faydalarını tüketicilerimize aktarıyoruz. Daha nitelikli koşullarda üretilmiş sağlıklı mamaları satın almaları için rehberlik ediyoruz. Bu doğrultuda tüketicilerin sağlık dikeyine daha çok vurgu yapan markalara ilgi duyduğunun farkındalığıyla, ürünlerimizi Amerika başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki hayvan sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.