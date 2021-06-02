5 firmaya e-scooter işletmeciliği yetki belgesi verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de aktif olarak hizmet veren elektrikli scooterların, diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bazı kuralların belirlendiği hatırlatıldı.



Paylaşımlı e-scooter işletmeciliğinin, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-scooter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceği belirtilen açıklamada, izin verilecek firmaların asgari 250 adet scootera, 500 bin lira sermayeye, uygun internet sitesi ve mobil uygulamalara ve kalite belgelerine sahip olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma şartı bulunduğu kaydedildi.



Elektrikli scooter izinlerinin, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME), büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise İl Trafik Komisyonu'ndan verileceği aktarılan açıklamada, Bakanlık tarafından, son 1 ayda paylaşımlı e-scooter işletmeciliği faaliyeti kapsamında şartları sağlayan 5 firmaya yetki belgesi düzenlendiği bildirildi.

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