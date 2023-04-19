5 online alışverişten 2’si mobilden yapılıyor 

Yazılım sektöründe talep, arzdan 5 kat daha hızlı büyüyecek



Gartner, mobil uygulama geliştirme hizmetlerine yönelik talebin arzdan en az 5 kat hızlı gelişeceğini tahmin ederken, düşük kod ya da kodsuz geliştirme gibi yeni teknolojiler ortaya çıktı. Teknik bilgisi veya kodlama yetkinliği olmayan kullanıcıların dahi mobil uygulama geliştirebilmesine olanak tanıyan bu teknolojilerin oluşturduğu pazarın 2023'te 21,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörüldü.



“Akıllı cihazlardan mobil uygulama geliştirilebiliyor”



Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme teknikleriyle akıllı telefonlardan, mobil cihazlardan dahi kodlama yapılmadan mobil uygulama geliştirilebildiğini belirten Enes Zahid Urhan, Easyapp gibi uygulamaların öncüsü olduğu bu teknolojinin markalara dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara mobil uygulamalar üzerinden ulaşma şansı tanıdığını söyledi.

Konaklama, hukuk, içerik yönetim sistemi, perakende, sosyal medya ve akıllı şehircilik gibi farklı kategorilerde oluşturulan hazır altyapılarla uygulama geliştirmeye olanak tanıyan kodsuz geliştirme araçları, markalara, şirketlere, KOBİ'lere ve hatta kamu kurumları için dahi dijital dönüşümü ekonomik, pratik, etkili ve erişilebilir kılan seçenekler olarak öne çıktı.