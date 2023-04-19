Finansal işlemlerden alışverişe, eğlenceden bilgiye erişmeye, mobil cihazlar pek çok kullanıcının hayatının merkezine yerleşti. Statista tahminleri, akıllı telefon kullanıcı sayısının 6,92 milyarı aştığını gösterirken, bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 86,29’una denk geldiği görüldü.
Easyapp’in geliştiricisi Taptoweb’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Zahid Urhan, geleneksel alışveriş alışkanlıklarının da dijitalleşmesiyle desteklenen mobil uygulama talebine yönelik görüşlerini paylaştı.
5 online alışverişten 2’si mobilden yapılıyor
Akıllı telefonların yaygınlaşması, alışveriş alışkanlıklarını da mobil cihazlara taşıdı. Insider Intelligence tahminleri, mobil e-ticaret satışlarının 534 milyar doları aştığını ve bugün toplam perakende e-ticaretin yüzde 43,4'üne karşılık geldiğini ortaya koydu. Mobil e-ticaret satışlarının yüzde 87,2’sinin ise akıllı telefonlardan gerçekleştirildiği görüldü.
Bu durum, dijitali satış kanalları arasında önceliklendiren e-ticaret markalarının ve pazaryerlerinin mobil uygulama talebini artırdı. Mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcılarına özel sadakat programları da sunabilen markalar, yeni bir endüstrinin gelişimini de teşvik etmiş oldu.
Yazılım sektöründe talep, arzdan 5 kat daha hızlı büyüyecek
Gartner, mobil uygulama geliştirme hizmetlerine yönelik talebin arzdan en az 5 kat hızlı gelişeceğini tahmin ederken, düşük kod ya da kodsuz geliştirme gibi yeni teknolojiler ortaya çıktı. Teknik bilgisi veya kodlama yetkinliği olmayan kullanıcıların dahi mobil uygulama geliştirebilmesine olanak tanıyan bu teknolojilerin oluşturduğu pazarın 2023'te 21,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörüldü.
“Akıllı cihazlardan mobil uygulama geliştirilebiliyor”
Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme teknikleriyle akıllı telefonlardan, mobil cihazlardan dahi kodlama yapılmadan mobil uygulama geliştirilebildiğini belirten Enes Zahid Urhan, Easyapp gibi uygulamaların öncüsü olduğu bu teknolojinin markalara dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara mobil uygulamalar üzerinden ulaşma şansı tanıdığını söyledi.
Konaklama, hukuk, içerik yönetim sistemi, perakende, sosyal medya ve akıllı şehircilik gibi farklı kategorilerde oluşturulan hazır altyapılarla uygulama geliştirmeye olanak tanıyan kodsuz geliştirme araçları, markalara, şirketlere, KOBİ'lere ve hatta kamu kurumları için dahi dijital dönüşümü ekonomik, pratik, etkili ve erişilebilir kılan seçenekler olarak öne çıktı.