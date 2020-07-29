50 milyar dolara müşteri çıktı

Pekin merkezli ByteDance, kullanıcıların özel efektlerle kısa videolar oluşturmasına olanak sağlayan ve özellikle ABD’de pek çok tartışmayı beraberinde getiren TikTok için bir dizi seçeneği gözden geçiriyor.



ABD’de ‘ulusal güvenliği tehdit ettiği’ gerekçesiyle Trump yönetimi tarafından mercek altına alınan uygulamanın Sequoia ve General Atlantic de dahil olmak üzere bazı ABD’li yatırımcılar tarafından çoğunluk hissesinin satın alınması gündemde. ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), ise TikTok’un kişisel verilerin güvenliği nedeniyle hala tehdit içerdiğini belirtti.



TEKLİFLER 2020 GELİRİNİN YAKLAŞIK 50 KATI



Öte yandan, şirkete sunulan fiyat teklifinin ise ByteDance’in 2020 yılı tahmini gelirinin yaklaşık 50 katı olduğu öğrenildi. TikTok’un 2020 yılında ByteDance’e 1 milyar dolar gelir sağlaması bekleniyor.



Ne var ki ByteDance’in kurucusu ve CEO'su Yiming Zhang'ın tekliften memnun olup olmayacağı belli değil. Şirkete yakın kaynaklara göre, Yiming Zhang yönetimindeki ByteDance yönetimi TikTok için 50 milyar doları aşan teklifleri değerlendirecek.



EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI REKLAMLAR



Reklamcılıktan daha fazla gelir elde eden TikTok, 2021’de 6 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor. TikTok’un Çinli meslektaşı Douyin de dahil olmak üzere diğer uygulamalara sahip olan ByteDance, 2020 için yaklaşık 200 milyar yuan (28 milyar dolar) bir gelir hedefi belirledi. Şirket, uygulamanın başarısı sayesinde Çin’in en değerli markalarından biri haline geldi.

VİDEO: TİKTOK ÇILGINLIĞI